Прокуратура возбудила дело о незаконном аресте в Крыму пенсионера-активиста

Прокуратура АРК открыла уголовное производство относительно незаконного лишения свободы 76-летнего Сервера Караметова, который в оккупированном Россией Крыму требовал освободить политзаключенных.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"По данным фактам прокуратурой Автономной Республики Крым внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ст. ст. 146 (незаконное лишение свободы) и 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций) Уголовного кодекса Украины", - говорится в заявлении.

По данным прокуратуры, дело возбуждено по обращению народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова.

"В частности, в обращении указано, что представители незаконно созданных на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым в городе Симферополе органов власти с применением насилия задержали 76-летнего ветерана национального движения Сервера Караметова, который проводил мирный одиночный пикет у здания "Верховного суда Республики Крым" с требованием освобождения украинских политзаключенных", - рассказали в ведомстве.

Как сообщалось, 8 августа российские полицейские задержали крымскотатарского активиста Сервера Караметова, который вышел на акцию протеста к "Верховному суду Крыма". Он с плакатом в руках требовал под зданием "суда", где проходит заседание по Ахтему Чийгозу, чтобы оккупанты немедленно отпустили незаконно задержанного и других политических заключенных.

9 августа подконтрольный Кремлю "Железнодорожный суд Симферополя" приговорил Караметова к 10 суткам админареста за "сопротивление сотрудникам полиции".

Украинская правда