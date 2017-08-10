Прокуратура порушила справу про незаконний арешт у Криму пенсіонера-активіста

Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження щодо незаконного позбавлення волі 76-річного Сервера Караметова, який в окупованому Росією Криму вимагав звільнити політв'язнів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

"За даними фактами прокуратурою Автономної Республіки Крим внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 146 (незаконне позбавлення волі) та 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) Кримінального кодексу України", - йдеться в заяві.

За даними прокуратури, справу порушено за зверненням від народного депутата України, голови Меджлісу кримських татар Рефата Чубарова.

"Зокрема, у зверненні зазначено, що представники незаконно створених на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим у місті Сімферополі органів влади із застосуванням насильства затримали 76-річного ветерана національного руху Сервера Караметова, який здійснював мирний одиночний пікет біля будівлі "Верховного суду Республіки Крим" з вимогою звільнення українських політв’язнів", - розповіли у відомстві.

Як повідомлялося, 8 серпня російські поліцейські затримали кримськотатарського активіста Сервера Караметова, який вийшов на акцію протесту до "Верховного суду Криму". Він із плакатом в руках вимагав під будівлею "суду", де проходить засідання по Ахтему Чийгозу, щоб окупанти негайно відпустили незаконно затриманого та інших політичних в'язнів.

9 серпня підконтрольний Кремлю "Залізничний суд Сімферополя" присудив Караметову 10 діб адмінарешту за "опір співробітникам поліції".

Українська правда