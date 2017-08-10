В Киеве попрощались с Бережной

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Четверг, 10 августа 2017, 16:48

В церкви на территории Киево-Печерской лавры состоялась церемония прощания с бывшим депутатом от фракции Партии регионов Ириной Бережной.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По информации издания, на церемонию прощания, среди прочих, пришли бывшие народные депутаты от фракции Партии регионов Елена Бондаренко, Дмитрий Добкин, также здесь был главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва.

Игорь Гужва (слева), Дмитрий Добкин (в центре)
Игорь Гужва (слева), Дмитрий Добкин (в центре)
Фото: Радио Свобода

По данным ТСН, попрощаться с Бережной также пришли нардеп от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич, телеведущая Ольга Фреймут, режиссер Алан Бадоев, певица Светлана Лобода со своей мамой, певица Ани Лорак, телеведущий Анатолий Анатолич с женой, бывший ректор Национального университета государственной налоговой службы Петр Мельник, бывшая депутат Анна Герман, экс-глава Запорожской ОГА, бизнесмен Евгений Червоненко и многие другие.

 
Фото: Радио Свобода
 
Фото: Радио Свобода
 
Фото: Радио Свобода

Как сообщалось, 5 августа ночью Ирина Бережная погибла в автомобильной катастрофе. Это произошло на трассе между Италией и Хорватией недалеко от побережья Адриатического моря.

Темы: Верховная Рада Партия регионов Киев ДТП
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