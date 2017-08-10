Дело о закупке касок и бронежилетов для ВСУ передали в суд

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Четверг, 10 августа 2017, 21:55

Обвинительные акты в отношении фигурантов дела о закупках по завышенным ценам касок и бронежилетов для нужд Вооруженных Сил Украины направлены в суд.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно информации, в ходе следствия вообще допрошено более 100 человек, изъято и исследовано более 3000 документов, проведено почти 30 ревизий и сложных судебных экспертиз.

На основании собранных доказательств 5 бывшим и нынешним руководителям Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.367 (служебная халатность) и ч.2 ст.425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.

Как установлено досудебным расследованием, указанные лица, выполняя (каждый в разное время) обязанности директора Департамента государственных закупок и начальника финансового управления этого же Департамента, вопреки требованиям законодательства об освобождении от налогообложения операций по поставке касок и бронежилетов для нужд ВСУ, подписали ряд соглашений о поставках таких спецсредств по цене с НДС.

"На основании подписанных ими платежных поручений Министерство обороны в течение 2014-2015 годов незаконно оплатило на счет предприятия-поставщика в общем 32,6 млн грн в виде налога на добавленную стоимость. Кроме того, дополнительными соглашениями к отдельным таким договорам была безосновательно увеличена цена поставленных касок и бронежилетов, что привело к лишним расходам Министерства на общую сумму более 1,5 млн грн", - рассказали в ГПУ.

В этом же уголовном производстве сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), участнику и директору и главному бухгалтеру предприятия-поставщика, которые присвоили средства Министерства обороны на сумму 34,1 млн грн.

Обвинительные акты по всем указанным лицам направлены в суд, на имущество обвиняемых наложили арест.

Украинская правда

Темы: Минобороны Вооруженные силы суд
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