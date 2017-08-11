Депутаты Бундестага хотят больше немецкого языка в институтах ЕС после Brexit
Трое членов немецкого Бундестага попросили канцлерre Ангелe Меркель сделать все необходимое, чтобы институты ЕС больше использовали немецкий язык после Brexit.
Об этом сообщает Euractiv, передает Европейская правда.
Депутаты в этом году также встретились с немецким еврокомиссаром Гюнтером Эттингером, чтобы пролоббировать данный вопрос.
"Это хорошо, если после Brexit два других официальных языка Европейского Союза, французский и немецкий, будут больше использоваться", - сообщил Йоханнес Зингхаммер, депутат от Баварского ХДС.
Зингхаммер является одним из пяти вице-президентов Бундестага.
"Английский язык все еще будет иметь доминирующую роль после Brexit, которая не изменится. Но я думаю, что есть смысл больше использовать французский и немецкий", - сказал он.
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