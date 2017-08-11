Депутаты Бундестага хотят больше немецкого языка в институтах ЕС после Brexit

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Пятница, 11 августа 2017, 08:49

Трое членов немецкого Бундестага попросили канцлерre Ангелe Меркель сделать все необходимое, чтобы институты ЕС больше использовали немецкий язык после Brexit.

Об этом сообщает Euractiv, передает Европейская правда.

Депутаты в этом году также встретились с немецким еврокомиссаром Гюнтером Эттингером, чтобы пролоббировать данный вопрос.

"Это хорошо, если после Brexit два других официальных языка Европейского Союза, французский и немецкий, будут больше использоваться", - сообщил Йоханнес Зингхаммер, депутат от Баварского ХДС.

Зингхаммер является одним из пяти вице-президентов Бундестага.

"Английский язык все еще будет иметь доминирующую роль после Brexit, которая не изменится. Но я думаю, что есть смысл больше использовать французский и немецкий", - сказал он.

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