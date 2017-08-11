Украина протестует против действий РФ в Керченском проливе

961 просмотр
Пятница, 11 августа 2017, 18:10

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста из-за запрета Россией судоходства через Керченский пролив в августе-сентябре 2017 года, связанного с незаконным строительством Керченского моста.

Соответствующий комментарий ведомство обнародовало на своем сайте.

"МИД Украины выражает протест в связи с введением Российской Федерацией запрета судоходства через Керченский пролив в течение августа и сентября 2017 года, связанного со строительством моста, и в очередной раз подчеркивает противоправности таких действий", - отмечают в МИД.

Также в ведомстве отмечают, что строительство моста происходит с нарушениями международного права, поскольку Украина как прибрежная страна не давала такого права.

В Украине также обеспокоены вредом окружающей среде, который может нанести строительство.

"Введение Российской Федерацией в одностороннем порядке ограничения на морское судоходство через Керченский пролив является очередным грубым пренебрежением Российской Федерацией нормами международного права", - отмечает МИД.

В связи с этим Украина направила ноту протеста российской стороне.

Темы: Черное море Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
РФ запретила плыть через Керченский пролив всем судам, кроме военных 9 августа 2017, 11:44
Британский истребитель перехватил российские Ту-22 над Черным морем 26 июля 2017, 03:02
"Червона рута": Теплоход "Генерал Ватутин" не имеет отношения к компании уже 4 года 6 июня 2017, 23:41
powered by lun.ua
Главные новости
В Египте столкнулись пассажирские поезда: десятки погибших
Суса оставили под домашним арестом
Пожар в многоэтажке Киева: найдены 2 тела с проломанными черепами
С 7-го этажа горящего дома в Киеве выпрыгнул человек
Все новости
Репортаж с Обырка

Когда Африка приходит к тебе и делит с тобой хлеб

Туберкулез – это…

Тест "на здоровье", осведомленность и внимательность