Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ запретила плыть через Керченский пролив всем судам, кроме военных

Среда, 9 августа 2017, 11:44

Россия запретила движение Керченский пролив всем судам, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота РФ, кораблей и судов федеральных органов безопасности РФ.

Запрет действует 9 августа с 6 утра до 6 вечера в связи со строительством моста.

Соответствующее распоряжение капитана порта Керчь Александра Бессонова от 7 августа (№АБ-84-р) опубликовано на сайте Администрации морских портов Черного моря.

"В целях обеспечения безопасности мореплавания при проведении морских операций при строительстве транспортного перехода через Керченский пролив… запретить с 06.00 до 18.00 мск 9 августа 2017 года плавание всех кораблей и судов, за исключением кораблей и судов Военно-морского флота, кораблей и судов федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в технологическом процессе строительства объекта Транспортный переход через Керченский пролив", – говорится в документе.

Как известно, Россия строит транспортный переход к аннексированному в 2014 году полуострову Крым со своей территории через Керченский пролив. Ориентировочно, к концу 2018 года ожидается запуск автомобильной части моста, в конце 2019 года – железнодорожной.

Украина готовит иск против России из-за строительства Керченского моста и потерь своих портов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымРосcияЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
Все новости...
Реклама: