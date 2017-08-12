В 2017 году 600 тыс сирийцев вернулись домой - ООН

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Суббота, 12 августа 2017, 00:31

Более 600 тысяч сирийских беженцев вернулись в свои дома с января по июль 2017 года.

Об этом в пятницу, 11 августа, сообщила Международная организация по миграции в Женеве, передает DW.

Более 80 процентов из них были внутренне перемещенными лицами, остальные - беженцами в Турции, Ливане, Иордании и Ираке.

Отмечается, что причинами возврата выступили надежды защитить свое имущество и вера в то, что экономическая и ситуация безопасности в Сирии улучшились.

По данным ООН, всего более 11 млн сирийцев, около двух третей населения страны, находятся за пределами Сирии. Их организованное возвращение не кажется возможным, пока конфликт, который начался в 2011 году, продолжается.

Всего в мире насчитывается около 65,6 миллиона человек, которые вынужденно покинули свои дома. Сирия остается главной страной-источником внутренних переселенцев и беженцев во всем мире.

Темы: Сирия ООН
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