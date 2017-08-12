Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули в независимые директора "Роснефти"

Правительство России выдвинуло экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и еще троих кандидатов в качестве независимых директоров "Роснефти", а также трех кандидатов в совет директоров компании в качестве представителей РФ.

Как сообщает ТАСС, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

В качестве независимых директоров, кроме Шредера, выдвинуты бывший казначей компании ExxonMobil Дональд Хамфриз, управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг и профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин.

Кандидатами в совет директоров стали глава Минэнерго Александр Новак, помощник президента РФ Андрей Белоусов и глава "Роснефти" Игорь Сечин.