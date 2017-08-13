В США произошли столкновения на митинге националистов

В студенческом городке Университета Вирджинии произошли столкновения участников митинга националистов с противниками.

Об этом сообщает Голос Америки.

Группа белых националистов собралась в субботу на территории Университета Вирджинии в Шарлотсвилле в рамках подготовки к акции "Объединим правых", заставив губернатора штата призвать людей держаться подальше от университетского городка.

Накануне, в пятницу вечером, группа демонстрантов также прошла через университетский городок в Шарлотсвилле с факелами, скандируя лозунг: "Жизнь белых имеет значение". Во время этого марша произошло столкновение белых националистов с противниками манифестации.

Манифестиция белых националистов в Шарлотсвилле Фото: AP

Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы предотвратить дальнейшее насилие. По меньшей мере один человек был арестован, а несколько других - получили легкие ранения.

Ранее ожидалось, что в субботней акции примут участие от 2-х до 6 тысяч человек, которые недовольны сносом местного монумента, посвященного памяти генерала Конфедерации Роберта Ли, одного из военных лидеров южан во времена Гражданской войны в США 1861-1865 годов.

В связи с этим в штате Вирджиния введено чрезвычайное положение.

Президент США Дональд Трамп в Twitter призвал к единству и осуждению ненависти.

"В Америке нет места такому проявлению насилия. Давайте будем вместе, как один", - написал он.

Губернатор Вирджинии Терри Маколифф объявил повышенную готовность для Национальной гвардии штата с целью предупредить новые столкновения между белыми националистами и их противниками.

Он также сказал, что дал указания силам безопасности действовать быстро и решительно, если снова возникнут вспышки насилия.