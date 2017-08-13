В Киеве из-за "минирования" эвакуировали Центральный вокзал

В воскресенье после 17 часов из-за сообщения о заминировании эвакуировали работников и посетителей Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

Около 18:10 через громкоговорители сообщили, что вокзал вновь открыт, взрывоопасных предметов не нашли.

Представитель "Укрзализныци" сообщил, что задержки в движении поездов нет, посадка пассажиров осуществлялась через прилегающие к центральному зданию переходы.

Украинская правда