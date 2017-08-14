В Канаде туристический автобус въехал в пешеходов

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Понедельник, 14 августа 2017, 01:20

В канадском городе Ванкувер туристический автобус въехал в пешеходов, в результате были госпитализированы четыре человека.

Об этом сообщает телеканал CBC.

На месте происшествия работают врачи. По их словам, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, еще двое – в тяжелом состоянии.

Отмечается, что автобус проехал через бордюр и выехал на тротуар. Инцидент произошел возле городской набережной.

Начато расследование инцидента. Что стало причиной аварии пока не сообщается.

Темы: Канада
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