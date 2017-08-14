В Италии туристический автобус въехал в мост, 18 пострадавших
В Риме двухэтажный туристический автобус въехал в мост.
Об этом сообщает агентство Rai.
Отмечается, что водитель хотел проехать под мостом, высота которого 2 метра 40 см. Однако он не учел, что высота автобуса на 50 см больше моста.
В результате происшествия пострадали 18 человек. Трое из них получили серьезные травмы, в том числе 10-летний ребенок.
В салоне находились туристы из Франции и Британии.
Водитель не пострадал, у него взяли тесты на наркотики и алкоголь.
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