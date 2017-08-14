В Италии туристический автобус въехал в мост, 18 пострадавших

10 просмотров
Понедельник, 14 августа 2017, 02:42

В Риме двухэтажный туристический автобус въехал в мост.

Об этом сообщает агентство Rai.

Отмечается, что водитель хотел проехать под мостом, высота которого 2 метра 40 см. Однако он не учел, что высота автобуса на 50 см больше моста.

В результате происшествия пострадали 18 человек. Трое из них получили серьезные травмы, в том числе 10-летний ребенок.

В салоне находились туристы из Франции и Британии.

Водитель не пострадал, у него взяли тесты на наркотики и алкоголь.

 

Темы: Италия ДТП
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Италии шесть часов допрашивали украинского нардепа 3 августа 2017, 18:43
В Италии за два года задержали около 40 украинцев за перевозку нелегалов 27 июля 2017, 21:33
Посол Италии в РФ назвал аннексию Крыма "голосованием страны за независимость" 27 июля 2017, 14:50
powered by lun.ua
Главные новости
Главное за выходные
Свитолина выиграла турнир WTA Rogers Cup в Торонто
OVERTIME: главные события выходных в экономике
На мосту в Станице Луганской СММ ОБСЕ угрожали винтовкой
Все новости
Фото

12 тысяч счастливых людей на 11-м фестивале "Бандерштат"

Дом – лес

Как люди променяли квартиры на жизнь между гор и деревьев