В Італії туристичний автобус в'їхав у міст, 18 постраждалих
У Римі двоповерховий туристичний автобус в'їхав у міст.
Про це повідомляє агентство Rai.
Відзначається, що водій хотів проїхати під мостом, висота якого 2 метри 40 см. Однак він не врахував, що висота автобуса на 50 см більше моста.
В результаті події постраждали 18 осіб. Троє з них отримали серйозні травми, в тому числі 10-річна дитина.
У салоні знаходилися туристи з Франції і Британії.
Водій не постраждав, у нього взяли тести на наркотики і алкоголь.
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