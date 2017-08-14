Из зоны АТО вертолетом эвакуировали двух раненных военных

65 просмотров
Понедельник, 14 августа 2017, 03:27

13 августа из района проведения АТО в Харьков вертолетом эвакуировали двух военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Сначала бойцам оперативно оказали помощь передовые группы врачебно-сестринских бригад, находящихся ближе к районам боевых действий. Далее раненых доставили в 65-ый военный мобильный госпиталь, где провели необходимые мероприятия по оперативному вмешательству и стабилизации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные получили минно-взрывные травмы на передовой  - множественные ранения верхних и нижних конечностей, туловища, проникающие ранения живота.

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки 13 августа 2017, 20:20
Штаб: под Авдеевкой бойцы АТО принудили противника к тишине 13 августа 2017, 18:51
АТО: Один военный погиб, двое ранены, еще трое получили травмы 13 августа 2017, 12:53
powered by lun.ua
Главные новости
Главное за выходные
Свитолина выиграла турнир WTA Rogers Cup в Торонто
OVERTIME: главные события выходных в экономике
На мосту в Станице Луганской СММ ОБСЕ угрожали винтовкой
Все новости
Видео

Что внутри черных дыр? 30 видео для детей, чтобы просто объяснить сложное

Африка

Континент без турфирм. Советы 3-х самостоятельных путешественников по Африке