"Укрзалізниця" ищет пассажиров, которые ехали в одесском "Интерсити" стоя

944 просмотра
Понедельник, 14 августа 2017, 16:09

"Укрзалізниця" просит пассажиров поезда "Интерсити +" №764 Одесса - Дарница, которые 13 августа были вынуждены стоять в поезде из-за нехватки мест, обратиться в железнодорожные кассы за компенсацией.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Укрзализниці".

Средства уже получили 44 пассажира этого поезда в железнодорожных кассах Одессы, Жмеринки, Киева и Винницы.

"ПАО "Укрзалізниця" обращается к пассажирам, которым 13 августа во время путешествия в поезде №764 Одесса - Дарница не были предоставлены места, с просьбой обратиться в кассы возврата на вокзалах (на вокзалах, где отсутствуют отдельные кассы возврата, - в любую билетную кассу) для получения возмещения. в случае возникновения любых вопросов или недоразумений просим обращаться по телефону: (044) 465-30-90", - говорится в сообщении.

Как известно, 13 августа в воскресенье из-за технической неисправности скоростного поезда "Интерсити" производства Крюковского вагоностроительного завода №764 в 9-вагонной комплектации по маршруту "Одесса - Киев (Дарница)" отправился поезд этого же производителя на локомотивной тяге в 5-вагонной комплектации, поэтому часть пассажиров вынуждены были ехать стоя.

Украинская правда

Темы: Одесса Укрзализныця
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Российская поэтесса выступила в Одессе, несмотря на гастроли в Крыму 14 августа 2017, 09:03
В Одессе противники ЛГБТ устроили погром на стройке 13 августа 2017, 17:54
В Одессе - ЛГБТ-прайд, участников усиленно охраняют 13 августа 2017, 10:55
powered by lun.ua
Главные новости
В "Укргазвидобуванни" новые обыски
Прокуратура выяснила все обстоятельства Иловайской трагедии
Турчинов: Украина не поставляла оружие и военные технологии в Северную Корею
Все новости
еда

О причинах бума на азиатскую кухню

Африка

Континент без турфирм. Советы 3-х самостоятельных путешественников по Африке