Украинские хирурги благодаря особым технологиям впервые удалили опухоль в мозгу

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Вторник, 15 августа 2017, 04:16

В декларациях трех народных депутатов от БПП обнаружли криптовалюту на сотни миллионов гривен.

Об этом активисты гражданского движения "Честно" сообщили в facebook.

Так, по данным электронной декларации за 2016 год, нардеп Александр Урбанский имел 1277 единиц биткоинов. По состоянию на 31 декабря 2016 их стоимость составляет 139 081 133 грн. Также Урбанский 1 августа купил еще 1217 единиц биткоинив на сумму 40 564 056 грн.

Другой народный избранник Дмитрий Голубов задекларировал 4376 единиц биткоинов. По состоянию на дату приобретения 22 ноября 2012 года их стоимость составляла 402 088 грн. Сейчас стоимость оценивается 125 204 361 грн. Согласно декларации 1 августа он докупил еще 4376 единиц на сумму 32 804 684 грн.

Еще один депутат Дмитрий Белоцерковец задекларировал 398 биткоинов, приобретенных в 2013 году. Их стоимость составляет 128 160 грн.

Bitcoin - самая популярная в мире конвертируемая виртуальная валюта. Все операции проводятся без участия регулятора, непосредственно между пользователями. Как известно, использование криптовалют  в Украине не урегулировано.

Темы: декларации
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