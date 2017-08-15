Троє депутатів БПП мають заощадження у біткоінах

В деклараціях трьох народних депутатів від БПП виявили криптовалюту на сотні мільйонів гривень.

Про це активісти громадянського руху "Чесно" повідомили у facebook.

Так, за даними е-декларації за 2016 рік, нардеп Олександр Урбанський мав 1 277 одиниць біткоїнів. Станом на 31 грудня 2016 їхня вартість складає 139 081 133 грн. Також Урбанський 1 серпня купив ще 1 217 одиниць біткоїнів на суму 40 564 056 грн.

Інший народний обранець Дмитро Голубов задекларував 4 376 одиниць біткоїнів. Станом на дату набуття 22 листопада 2012 їхня вартість складала 402 088 грн. Наразі вартість оцінюється 125 204 361 грн. Згідно із декларацією, 1 серпня він докупив ще 4 376 одиниць на суму 32 804 684 грн.

Ще один депутат Дмитро Білоцерківець задекларував 398 біткоїнів, придбаних у 2013 році. Їхня вартість складає 128 160 грн.

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