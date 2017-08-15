День в АТО: Двое украинских военных ранены

233 просмотра
Вторник, 15 августа 2017, 19:22

В пресс-центре АТО сообщают, что на этой неделе пророссийские боевики стреляют не только ночью, как это часто происходит, но и днем, вдоль всей линии разграничения.

Об этом говорится в отчете штаба, обнародованном во вторник вечером.

"С начала суток вооруженное противостояние из Авдеевской промзоны переместилось на Мариупольский направление. Здесь под минометный огонь противника попали наши опорные пункты в районе Широкино, Новотроицкого, Павлополя. Ночью, в результате гранатометного обстрела украинских укреплений на подступах к Марьинке и Водяному, двое наших военных получили ранения", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении огневые провокации незаконных вооруженных формирований зафиксированы неподалеку Новоалександровки и Троицкого. А на Донецком - боевики днем выпустили 15 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Верхнеторецкого.

"Стоит добавить, что по нашей оперативной информации на временно оккупированных территориях Донбасса командование росскийско-оккупационных войск продолжает мошенническим способом затягивать местных в ряды боевиков", - рассказали в пресс-центре.

"Российские главари обещают рекрутам службу в отдаленных от линии соприкосновения районах, а выезд на передовую - только по согласию. Однако после подписания контракта большинство новобранцев отправляют в районы ведения боевых действий, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества фактов дезертирства", - говорится в отчете.

Украинская правда

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СЦКК начал следствие против боевика, угрожавшего оружием патрулю ОБСЕ 15 августа 2017, 13:31
Боевики обстреляли жилье мирных жителей на Донбассе 15 августа 2017, 13:03
Штаб: Ситуация в зоне АТО обостряется, 8 бойцов ранены 15 августа 2017, 08:16
powered by lun.ua
Главные новости
Мать задержанного в Крыму Лимешко говорит, что сын дал показания под пытками
OVERTIME: Главные события дня в экономике
Главные новости дня
В полиции говорят, что на Троещине стрелял не Мельничук
Все новости
Видео

Что внутри черных дыр? 30 видео для детей, чтобы просто объяснить сложное

Мороженое

Где искать вкусное мороженое в Киеве