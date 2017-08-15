День в АТО: Двое украинских военных ранены

В пресс-центре АТО сообщают, что на этой неделе пророссийские боевики стреляют не только ночью, как это часто происходит, но и днем, вдоль всей линии разграничения.

Об этом говорится в отчете штаба, обнародованном во вторник вечером.

"С начала суток вооруженное противостояние из Авдеевской промзоны переместилось на Мариупольский направление. Здесь под минометный огонь противника попали наши опорные пункты в районе Широкино, Новотроицкого, Павлополя. Ночью, в результате гранатометного обстрела украинских укреплений на подступах к Марьинке и Водяному, двое наших военных получили ранения", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении огневые провокации незаконных вооруженных формирований зафиксированы неподалеку Новоалександровки и Троицкого. А на Донецком - боевики днем выпустили 15 мин калибра 82 миллиметра неподалеку Верхнеторецкого.

"Стоит добавить, что по нашей оперативной информации на временно оккупированных территориях Донбасса командование росскийско-оккупационных войск продолжает мошенническим способом затягивать местных в ряды боевиков", - рассказали в пресс-центре.

"Российские главари обещают рекрутам службу в отдаленных от линии соприкосновения районах, а выезд на передовую - только по согласию. Однако после подписания контракта большинство новобранцев отправляют в районы ведения боевых действий, что, в свою очередь, приводит к увеличению количества фактов дезертирства", - говорится в отчете.

Украинская правда