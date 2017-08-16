США не откажутся от военных учений в обмен на прекращение ядерных испытаний КНДР

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Среда, 16 августа 2017, 07:42

США считают неверной идею, предусматривающую их отказ от проведения совместных военных учений с Южной Кореей в обмен на прекращение КНДР ракетных и ядерных испытаний.

Об этом заявила во вторник представитель госдепа Хизер Науэрт.

"Нет эквивалентности между тем, чем занималась КНДР - испытанием баллистических ракет в июле, а также - ядерными испытаниями, и тем, чем занимаются США и Южная Корея - совершенно законными совместными военными учениями", - заявила она, отвечая на вопрос, не собираются ли США менять свою позицию в этом вопросе.

Науэрт напомнила, что совместные учения между США и Южной Кореей проводятся уже на протяжении длительного периода времени – с 1953 года, когда был подписан договор о совместной обороне двух стран.

"Мы продолжим это делать, и это не то, что подлежит изменению... Потому что то, что мы делаем с Южной Кореей не эквивалентно тому, что делает КНДР. И весь мир это признает", - добавила она.

Интерфакс-Украина

Темы: США Южная Корея
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