В Крыму первокурсников училища им. Нахимова "бросили под танки"

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Среда, 16 августа 2017, 08:34

Более 250 курсантов Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова в оккупированном Севастополе, зачисленных в 2017 году, принимают участие в 10-дневном полевом выходе.

Об этом сообщают 15 августа "Крым.Реалии", ссылаясь на пресc-службу Минобороны России.

"Курсанты прошли обкатку танком с метанием гранат, посетили практические занятия по рукопашному бою и защиты от воздействия химического и бактериологического оружия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что первокурсники совершили марш-бросок, практиковались в ориентировании на местности, отрабатывали тактические приемы ведения боя и стреляли из автомата Калашникова.

Отмечается, что 26 августа, после окончания мероприятий боевой подготовки, первокурсники будут приведены к военной присяге.

Как сообщается, занятия проводят на полигоне отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России в оккупированном Россией Севастополе.

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова было основано в 1937 году. 1992 года в составе ВМС Украины на базе училища был создан Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени Нахимова, который в 2009 году превратили в Академию военно-морских сил имени Нахимова.

После аннексии Крыма 20 марта 2014, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возобновлении работы учебного заведения в статусе училища.

Темы: Крым
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