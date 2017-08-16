Порошенко предлагают назначить судью, которая преследовала Автомайдан

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Среда, 16 августа 2017, 11:22

Высший совет правосудия рекомендует президенту Петру Порошенко назначить бессрочно судьей Марию Зелинскую, которая в 2014 году выносила решение о лишении водительских прав активистов "Автомайдана".

Соответствующее решение было принято на заседании ВСП 15 августа.

Адвокат Роман Маселко отмечает, что эта судья во времена Евромайдана привлекла, как минимум, двух участников поездки в Межигорье к ответственности в виде штрафа.

"Водителей на суде не было, в материалах не было подтверждения их вины, рапорты были сфальсифицированы. Но судья решила, что они виноваты", – пишет защитник в Facebook.

"Последнее решение она вынесла за день до побега Януковича, когда была Небесная Сотня в полном составе и все понятно, но даже тогда, судья не рискнула вынести законное решение. Судья на собеседовании признала, что допустила ошибку и обещала быть более внимательной. Признавать вину неплохо, но хотим ли мы, чтобы в обновленных судах были такие судьи?", – отмечает Маселко.

Украинская правда

Темы: Евромайдан суд
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