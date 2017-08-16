День в АТО: Боевики применяли "Грады" неподалеку Широкино

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Среда, 16 августа 2017, 18:53

В среду пророссийские боевики выпустили 5 снарядов из переносной реактивной пусковой установки Град "Партизан" по укреплениям Вооруженных сил Украины на подступах к Широкино.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

В то же время около 8 утра в районе Широкино и Водяного незаконные вооруженные формирования почти полчаса били по украинским позициям из артиллерии калибра 122 миллиметра.

"На Донецком направлении с полуночи враг 4 раза обстреливал наши опорные пункты в районе Авдеевской промзоны. В основном противник использовал гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Каждый раз наши бойцы огнем оперативно и жестко подавляли попытки врага начать длительные боевые действия", - сказано в сообщении.

На Луганском направлении боевики применяли 120-миллиметровый миномет в окрестностях Новоалександровки, а в районе Крымского били из гранатомета.

Украинская правда

Темы: АТО
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