Военнослужащий погиб в ДТП на Одещине

В Одесской области в среду в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

"По данному факту проводятся следственные действия представителями Военной службы правопорядка и Национальной полиции Украины. Также руководящим составом оперативного командования "Юг" назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ДТП произошло по неосторожности.

Интерфакс-Украина