Военнослужащий погиб в ДТП на Одещине

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Среда, 16 августа 2017, 19:42

В Одесской области в среду в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий.

Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".

"По данному факту проводятся следственные действия представителями Военной службы правопорядка и Национальной полиции Украины. Также руководящим составом оперативного командования "Юг" назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ДТП произошло по неосторожности.

Интерфакс-Украина

Темы: ДТП Одесская область
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