Военнослужащий погиб в ДТП на Одещине
В Одесской области в среду в результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий.
Об этом сообщили в пресс-службе оперативного командования "Юг".
"По данному факту проводятся следственные действия представителями Военной службы правопорядка и Национальной полиции Украины. Также руководящим составом оперативного командования "Юг" назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что ДТП произошло по неосторожности.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.