Посол Британии не согласна с низкой оценкой Киева в рейтинге The Economist

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что ей "трудно согласиться" с низкой оценкой Киева в рейтинге комфортных для жизни городов.

Об этом Гоф написала в Twitter.

По ее мнению, благодаря реформам Киев развивается и не должен был терять позиции в рейтинге.

"Трудно согласиться с рейтингом Киева. Да, вопросы есть, однако благодаря реформам и решимости я вижу, что этот город движется вверх, а не вниз", - написала она.

Hard to agree #Kyiv ranking. Yes, there are issues, but reforms & determination mean I see a city on the up, not the slide. @TheEIU https://t.co/lDvGmKyUSD