Российской поэтессе закрыли въезд в Украину

Российской поэтессе Ирине Астаховой на три года запретили въезд в Украину.



Об этом на своей странице в Facebook сообщает в четверг спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.



"Вчера список невъездных российских артистов пополнил еще один человек. Это гражданка РФ, поэтесса Ирина Астахова. Ее пограничники обнаружили в аэропорту Одессы, при оформлении пассажиров, следовавших в Минск", – сообщил Слободян.



По его словам, в ходе дополнительного изучения оснований пересечения государственной границы Астахова подтвердила въезд на временно оккупированную территорию АР Крым через временно закрытые пункты пропуска.



"Согласно действующему законодательству принято решение о запрете гражданке РФ въезд в Украину сроком на 3 года", – отмечает Слободян.



Как сообщалось, российская поэтесса Ирина Астахова 13 августа выступила в Одессе, несмотря на протесты местных активистов из-за посещения ею ранее аннексированного Крыма.



Украинская правда