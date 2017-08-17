Российской поэтессе закрыли въезд в Украину

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Четверг, 17 августа 2017, 10:49

Российской поэтессе Ирине Астаховой на три года запретили въезд в Украину.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает в четверг спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Вчера список невъездных российских артистов пополнил еще один человек. Это гражданка РФ, поэтесса Ирина Астахова. Ее пограничники обнаружили в аэропорту Одессы, при оформлении пассажиров, следовавших в Минск", – сообщил Слободян.

По его словам, в ходе дополнительного изучения оснований пересечения государственной границы Астахова подтвердила въезд на временно оккупированную территорию АР Крым через временно закрытые пункты пропуска.

"Согласно действующему законодательству принято решение о запрете гражданке РФ въезд в Украину сроком на 3 года", – отмечает Слободян.

Как сообщалось, российская поэтесса Ирина Астахова 13 августа выступила в Одессе, несмотря на протесты местных активистов из-за посещения ею ранее аннексированного Крыма.

Украинская правда

Темы: Крым санкции
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