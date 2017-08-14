Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российская поэтесса выступила в Одессе, несмотря на гастроли в Крыму

Понедельник, 14 августа 2017, 09:03

Российская поэтесса Ирина Астахова 13 августа выступила в Одессе, несмотря на протесты местных активистов из-за посещения ею ранее аннексированного Крыма.

Об этом сообщил сайт "Думская".

В соцсетях также опубликованы фотографии и видео с творческого вечера поэтессы в местном клубе "Пляжник".



В то же время украинские активисты в соцсетях обращали внимание на то, что Ирина Астахова (псевдоним Ах Астахова) 2015 выступала в оккупированном Россией Крыму.

Астахова летом 2015 посещала с гастролями Крым, нарушив правила пересечения госграницы и закон "О гастрольной деятельности в Украине", – отмечает "Радио Свобода".

"Администрация учреждения "Пляжник" и организаторы провокационного концерта решили, несмотря ни на что, проводить концерт", – написал в Facebook одесский активист Сергей Стерненко.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство.

Как известно, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко ранее предложил обязать организаторов концертов предупреждать правоохранительные органы о приглашении в Украину российских артистов.

В Верховной Раде также зарегистрирован законопроект, который предлагает запретить выступать всем российским артистам в Украине, а также выступления украинских артистов в оккупированном Крыму, ОРДЛО и России.

Темы: КрымОдессасанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Крым
ISW объяснил, почему в России молчат об ударе Сил обороны по Чонгарскому мосту
Sunday Express: Украинский спецназ в Британии тренируется вернуть Крым в этом году
Российские оккупанты заявили о ночной атаке на Крым 25 БпЛА
Последние новости
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
Воздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
19:52
ВОЗ о "болезни Х": Мир должен подготовиться, а не паниковать
19:51
Минобороны разорвет последнее соглашение с компанией связанной с Гринкевичем
Все новости...
Реклама: