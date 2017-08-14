Российская поэтесса выступила в Одессе, несмотря на гастроли в Крыму

Российская поэтесса Ирина Астахова 13 августа выступила в Одессе, несмотря на протесты местных активистов из-за посещения ею ранее аннексированного Крыма.



Об этом сообщил сайт "Думская".



В соцсетях также опубликованы фотографии и видео с творческого вечера поэтессы в местном клубе "Пляжник".





В то же время украинские активисты в соцсетях обращали внимание на то, что Ирина Астахова (псевдоним Ах Астахова) 2015 выступала в оккупированном Россией Крыму.



Астахова летом 2015 посещала с гастролями Крым, нарушив правила пересечения госграницы и закон "О гастрольной деятельности в Украине", – отмечает "Радио Свобода".



"Администрация учреждения "Пляжник" и организаторы провокационного концерта решили, несмотря ни на что, проводить концерт", – написал в Facebook одесский активист Сергей Стерненко.



Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство.

Как известно, вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко ранее предложил обязать организаторов концертов предупреждать правоохранительные органы о приглашении в Украину российских артистов.

В Верховной Раде также зарегистрирован законопроект, который предлагает запретить выступать всем российским артистам в Украине, а также выступления украинских артистов в оккупированном Крыму, ОРДЛО и России.