Миссия ОБСЕ готова ехать с "Динамо" на матч в Мариуполь

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Четверг, 17 августа 2017, 11:30

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во главе с ее первым заместителем Александром Хугом согласились посетить матч 7 тура украинской Премьер-лиги ФК "Мариуполь" - "Динамо", который должен пройти 27 августа в Мариуполе.

Об этом сообщает источник "Украинской правды" в Федерации футбола Украины.

По словам собеседника УП, представители ОБСЕ готовы стать гарантией безопасного матча в Мариуполе.

Ранее сообщалось, что президент киевского "Динамо" Игорь Суркис отказывается везти команду на матч в Мариуполь. О причинах такого решения Суркиса пока неизвестно.

Одним из факторов решения не ехать в Мариуполь может быть лишение команды-соперника фактора своего поля и избежание незапланированной потери очков.

По информации источника, подавляющее большинство игроков "Динамо" согласны играть в Мариуполе. В самом "Динамо" запрещают футболистам комментировать невыезд команды на поединок в Мариуполь.

Также сообщалось, что заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в своем письме отмечал, что проведение матч в Мариуполе вполне безопасно.

До этого, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко предлагал вместе с футболистами "Динамо" приехать на эту игру в их клубном автобусе.

Напомним, что в матче 5 тура УПЛ в Мариуполе играли львовские "Карпаты" и на стадионе было почти 9 тысяч человек.

В случае, если "Динамо" не приедет на матч в Мариуполь, команде могут засчитать техническое поражение со счетом 0:3.

Николай Аврамчук для УП

Темы: футбол Мариуполь
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