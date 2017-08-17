В Украине нет зараженных фипронилом яиц из ЕС – Госпродпотребслужба
В Украине нет яиц из Европы, зараженных инсектицидом фипронил.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе, информирует УНИАН.
По данным ведомства, в течение 2017 года в Украину из Евросоюза пищевые яйца не поступали.
Также в ведомстве отметили, что в Украине инсектицид фипронил, вредный для людей, в птицеводстве не используется. В Украине зарегистрированы и используются ветеринарные препараты, содержащие фипронил, только для лечения от эктопаразитов кошек и собак.
По состоянию на 16 августа случаев незаконного применения фипронила в Украине не зарегистрировано.
На сегодня 17 стран, включая особый административный район Гонконг, сообщили о зараженных фипронилом яйцах.
Ранее сообщалось, что правительство Бельгии признало, что в июне им было известно, что яйца с голландских птицеферм могут быть заражены инсектицидами - за месяц до того, как все узнали о проблеме.
Двое граждан Нидерландов во вторник предстали перед судом в рамках расследования дела о зараженных фипронилом яйцах.
Также стало известно, что в Германию попали по меньшей мере 2,8 млн зараженных фипронилом яиц
В конце июля власти Нидерландов закрыли 138 птицефабрик после того, как в куриных яйцах обнаружили повышенный уровень фипронила. Это инсектицид, который запрещено использовать на животноводческих фермах из-за угрозы для здоровья человека.
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