Хомутынник божится, что не уклонялся от налогов

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Четверг, 17 августа 2017, 16:20

Председатель депутатской группы "Партия "Возрождение" Виталий Хомутынник уверяет, что не уклонялся от уплаты налогов.

Об этом говорится в сообщении на сайте партии "Возрождение".

"В течение 20 лет я декларировал свои доходы и платил налоги, поэтому мне нечего бояться, и я уверен в своей правоте. Главное, чтобы в действиях правоохранительных органов не было политического подтекста, а уголовное производство в отношении меня не использовали как рычаг воздействия на депутатскую группу в парламенте для голосования за провластные реформы", - сообщил Виталий Хомутынник.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов председателем депутатской группы "Возрождение" в Верховной Раде Виталий Хомутынник.

Украинская правда

Темы: Хомутынник
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