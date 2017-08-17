Хомутынник божится, что не уклонялся от налогов
Председатель депутатской группы "Партия "Возрождение" Виталий Хомутынник уверяет, что не уклонялся от уплаты налогов.
Об этом говорится в сообщении на сайте партии "Возрождение".
"В течение 20 лет я декларировал свои доходы и платил налоги, поэтому мне нечего бояться, и я уверен в своей правоте. Главное, чтобы в действиях правоохранительных органов не было политического подтекста, а уголовное производство в отношении меня не использовали как рычаг воздействия на депутатскую группу в парламенте для голосования за провластные реформы", - сообщил Виталий Хомутынник.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура расследует возможное уклонение от уплаты налогов председателем депутатской группы "Возрождение" в Верховной Раде Виталий Хомутынник.
Украинская правда
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