Хомутиннік божиться, що не ухилявся від податків

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Четвер, 17 серпня 2017, 16:20

Голова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік запевняє, що не ухилявся від сплати податків. 

Про це йдеться у повідомленні на сайті партії "Відродження".

"Протягом 20-ти років я декларував свої доходи і платив податки, тому мені нема чого боятися, і я впевнений в своїй правоті. Головне, щоб в діях правоохоронних органів не було політичного підтексту, а кримінальне провадження стосовно мене не використали як важіль впливу на депутатську групу в парламенті для голосування за провладні реформи", – повідомив Віталій Хомутиннік.

Раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура розслідує можливе ухилення від сплати податків головою депутатської групи "Відродження" у Верховній Раді Віталієм Хомутинніком.

Українська правда

Теми: Хомутиннік
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