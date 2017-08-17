Волкер и Сурков могут встретиться по Украине в Минске на следующей неделе

Помощник президента России Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер могут встретиться в Минске на следующей неделе.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылой на осведомленный источник.

"Встреча, как ожидается, пройдет в Минске в первой половине следующей недели", - сказал собеседник агентства.

Ранее на этой неделе директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков сообщил в "Facebook", что Сурков и Волкер могут встретиться в Минске. По его словам, дата встречи "может быть согласована в ближайшие дни".

В начале августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер прибудет с визитом в Москву.