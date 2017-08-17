Волкер і Сурков можуть зустрітися щодо України в Мінську наступного тижня

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Четвер, 17 серпня 2017, 16:59

Помічник президента Росії Владислав Сурков і спецпредставник Держдепу США з України Курт Волкер можуть зустрітися в Мінську на наступному тижні.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на обізнане джерело.

"Зустріч, як очікується, пройде в Мінську в першій половині наступного тижня", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше цього тижня директор Центру політичної кон'юнктури РФ Олексій Чеснаков повідомив в Facebook, що Сурков і Волкер можуть зустрітися в Мінську. За його словами, дата зустрічі "може бути узгоджена в найближчі дні".

На початку серпня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що найближчим часом спеціальний представник Держдепартаменту США з України Курт Волкер прибуде з візитом до Москви.

Теми: США
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