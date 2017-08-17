Грицак ничего не знает о вывозе украинских учеников в РФ

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Четверг, 17 августа 2017, 18:36

Председатель СБУ Василий Грицак заявляет, что ему ничего не известно о вывозе группы украинских школьников в Россию.

Об этом он сказал на брифинге в четверг вечером, отвечая на вопросы журналистов.

"Об этом мероприятии не слышал ничего, я обязательно это выясню", - сказал он.

Как сообщалось, 12 августа киевское отделение Российского центра науки и культуры заявило, что отправило около 70 учеников украинских школ в Москву и Санкт-Петербург в рамках программы "Здравствуй, Россия!".

Украинская правда

Темы: СБУ Росcия образование
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