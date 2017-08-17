Грицак нічого не знає про вивезення українських учнів до РФ

Голова СБУ Василь Грицак заявляє, що йому нічого не відомо про вивезення групи українських школярів до Росії.

Про це він сказав на брифінгу у четвер ввечері, відповідаючи на запитання журналістів.

"Про цей захід не чув нічого, я обов'язково це з'ясую", - сказав він.

Як повідомлялося, 12 серпня київське відділення Російського центру науки та культури заявило, що відправило близько 70 учнів українських шкіл до Москви та Санкт-Петербурга у рамках програми "Здрастуй, Росія!".

Українська правда