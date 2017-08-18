Водителя фургона нет среди задержанных по делу о теракте в Барселоне

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Пятница, 18 августа 2017, 01:02

Среди задержанных по делу о теракте в Барселоне нет водителя фургона.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Также в полиции заявили, что человек, который прорвал оцепление полиции и был застрелен, вероятно, не связан с терактом.

Агентство сообщает, что водитель фургона покинул место происшествия пешком и скорей всего не вооружен.

Кроме того, в полиции заявили, что наезд на людей в Барселоне может быть связан со взрывом в доме в Альканаре. Взрыв произошел в четверг, в результате один человек погиб и еще один был ранен. Однако какая именно связь между этими событиями в полиции не сказали.  

Согласно последним данным, в результате теракта в Барселоне погибли 13 человек, более 100 пострадали.

Темы: теракт Испания
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