Твит Трампа о теракте в Испании вызвал возмущение

СМИ возмутились сообщению президента США Дональда Трампа в сети Twitter, которым тот отреагировал на теракт в Барселоне.

Об этом пишет 18 августа украинская служба Deutsche Welle.

На взгляд Трампа, в борьбе с терроризмом исламистов следует прибегать к радикальным методам.

Сначала глава Белого дома осудил атаку на Барселону.

"Соединенные Штаты осуждают террористическое нападение в Барселоне, Испания, и сделают все необходимое, чтобы помочь. Будьте стойкими и сильными, мы любим вас!" - заявил президент США.

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!