Поляков приехал в суд на арестованном авто

Народный депутат фракции "Народный фронт" Максим Поляков намерен обжаловать арест своего имущества.

Об этом он сообщил в пятницу "Українським новинам".

"Пока не обжаловал, но буду обжаловать", – сказал нардеп.

Поляков сообщил журналистам, что приехал в суд на арестованном автомобиле.

Как известно, ранее суд арестовал имущество Полякова и депутата Рады Борислава Розенблата, которые фигурируют в деле о незаконной добыче янтаря.