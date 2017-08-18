Одиозный судья Глиняный владеет с семьей 11 домами в столице

Скандальный судья Апелляционного суда Киева Виктор Глиняный, который получил рекордное количество жалоб, вместе с мамой, невесткой, тещей и бывшими женами владеет 7 квартирами и 4 домами в столице.

Об этом сообщает проект "Декларации", передает "Bihus.info".

Сам Глиняный задекларировал квартиру на 72 квадрата в киевском микрорайоне Позняки, а также дом площадью 174 кв. м на окраине столицы.

Его младший сын Сергей работает заместителем начальника информационно-аналитического отдела Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ. В своей декларации он указал, что пользуется квартирой на 100 кв. м. Это жилье в новостройке на ул. Елены Пчелки, 5 принадлежит его бабушке по линии матери Ольге Онищенко.

К тому же Ольга Онищенко является владелицей дома на 120 квадратов на ул. Колодезной. Дом расположен на окраине столицы напротив дома самого судьи.

"9 февраля 2015 года жена Сергея Глиняного Юлия получила в подарок еще одну 54-метровую квартиру на Позняках - на улице Кошица 10/21. Юлия Глиняная работает консультантом в Высшем специализированном суде", - отмечается в материале.

Старший сын Глиняного Александр возглавляет следственное управление СБУ Киева и области, а его жена Марина работает секретарем судебного заседания Днепровского райсуда.

"Согласно выписки из Реестра прав на недвижимое имущество, бывшая жена Виктора Глиняного Людмила владеет 188-метровым зданием в переулке Шевченко на окраине Киева и еще одним неизвестной площади в поселке Гора вблизи столицы. Также ей принадлежат две квартиры в микрорайоне Позняки - одна на Елены Пчелки, 4, другая - в новостройке по улице Урловской, 23. Еще две соседние квартиры в этом же доме на Урливской записаны на 78-летнюю мать судьи Маргариту Глиняную", - сообщил проекте "Декларации".

Как известно, Виктор Глиняный работает судьей с 1993 года. По данным проекта Prosud, в течение последних нескольких лет он успел стать абсолютным рекордсменом в Апелляционном суде по количеству поданных на него жалоб.

Кроме того этот судья засветился в ряде скандальных дел - таких как рассмотрение жалоб Александра Ефремова, Геннадия Корбана и Романа Насирова.

В 2016 году судья Глиняный в составе коллегии отменил разрешение на задержание Юрия Иванющенко, что в дальнейшем стало основанием для его снятия с международного розыска.