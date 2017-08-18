СМИ обнародовали имена депутатов, на которых ГПУ готовит представления

Генпрокуратура работает над новым списком представлений о снятии депутатской неприкосновенности относительно 40 нардепов разных фракций.

Об этом сообщил "Апостроф", ссылаясь на источник в ГПУ.

"По его данным, сейчас в этом списке имена 40 депутатов из разных фракций, в деяниях которых предварительно просматриваются те или иные правонарушения. Так, в планах ГПУ и САП - подать в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы ВРУ хотя бы 10 представлений", - отмечает издания.

В этом списке, по утверждениям источника, якобы есть депутат от БПП Сергей Лещенко, внефракционный Виктор Чумак, от "Оппозиционного блока" - Наталья Королевская и Николай Скорик, от "радикалов" - Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой, а также Вячеслав Богуслаев от "Воли народа".

"Будут ли на них представления, пока неизвестно, Генпрокуратура собирает доказательства", - рассказал источник.

Кроме того, в этот список попал депутат от "Народного фронта" Максим Поляков. По нему якобы готовят повторное представление о даче согласия парламента на арест, учитывая, что Поляков игнорирует решение суда о ношении электронного браслета.

"Также в ГПУ выявили новый факт о незаконном обогащении нардепа, что может привести не к повторному, а уже к новому представлению", - добавил "Апостроф".

Также источник отметил, что относительно Полякова и Мосийчука представления будут с вероятностью 99,9%.

"При этом нардеп Игорь Мосийчук спокойно реагирует на такое развитие событий. Он уверен, что ни в чем не виноват", - отмечает издание.

Лещенко отказался комментировать информацию, сославшись на то, что ему ничего неизвестно о планах ГПУ относительно него. А Чумак не исключил, что может попасть в "десятку". При этом он заявил, что не будет выступать против снятия неприкосновенности с себя.

Кроме того "Украинская правда" обратилась относительно этой информации в Генпрокуратуру. Там попросили прислать информационный запрос.

Как сообщалось, 21 июня Генеральная прокуратура внесла в парламент представление на пять нардепов: члена фракции "Блок Петра Порошенко" Борислава Розенблатта, члена группы "Воля народа" Олеся Довгого, члена фракции "Радикальной партии" Андрея Лозового, а также членов "Народного фронта "Максима Полякова и Евгения Дейдея.

29 июня генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что внес еще одно представление в ВР - на депутата от Опоблока Михаила Добкина.