Луценко внес представление на арест Добкина

Генпрокурор Юрий Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от Оппоблоку Михаила Добкина.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Внес представление в ВР о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата М. Добкина, в действиях которого усматриваются признаки умышленной заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействие мошенничества с целью завладения 78 га земельных участков г. Харькова нормативной стоимостью более 220 млн грн", - написал Луценко.

В то же время пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган написала об обвинении Добкина.

"В результате противоправных действий Добкина, совершенных им по предварительному сговору группой лиц, с собственности территориальной громады города Харькова незаконно выбыли земельные участки общей площадью 61,2144 га, чем территориальной общине Харькова причинены убытки в размере 178 624 598 грн, что являются тяжкими последствиями", - написала она.

По ее словам, Добкин, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, что повлекло тяжкие последствия, совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины (в редакции Закона от 05.04.2001 г.).

Она указала, что Добкин, действуя умышленно, повторно, в интересах председателя ОК "Жилстрой-1", "способствовал последнему в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории г. Харькова путем обмана, чем совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.5 ст .27, ч.4 ст.190 УК Украины".

В комментарии УП Сарган рассказала и о втором эпизоде земельных махинаций, в которых подозревается Добкин и о которых говорится в представлении генпрокурора.

Речь идет о незаконном изъятии из собственности общины Харькова земельных участков площадью 16,6 га, что нанесло городу 48,3 миллиона гривен убытков.

По данным ГПУ, эту аферу Добкин провернул в 2008 году, находясь на посту мэра Харькова.

Ранее Добкин заявил, что находится в Украине, но отказался "Украинской правде" комментировать возможное привлечение к ответственности.

Позже политик дал комментарий изданию "Страна.UA", сообщив, что знал о том, что с него хотят снять неприкосновенность еще до того, как эта информация появилась в прессе.

Он также заявил, что представление на него на снятие иммунитета можно расценивать как "давление на оппозицию".

"Я никуда не собираюсь убегать и даже отменил запланированную паломническую поездку в Иерусалим. Поеду, когда развалится это гнусное дело против меня", - резюмировал он.

16 сентября правоохранители провели обыски в горсовете Харькова, а также в помещениях мэра города Геннадия Кернеса и депутата от "Оппозиционного блока", экс-мэра Харькова и экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина.

По словам Луценко, обыски осуществлены в рамках расследования дела о незаконном выделении 650 гектаров харьковской земли властями города.

28 июня стало известно, что по результатам новых обысков в помещенииХарьковского горсовета изъяты документы, содержащие данные о незаконности выделения земельных участков, а также сведения о лицах, причастных к совершению преступления должностными лицами горсовета.

В тот же день Луценко анонсировал представление о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата, не назвав его имени. По данным источника УП, речь идет о Михаиле Добкине.