Автомобиль владельца ФК "Карпаты" попал в ДТП. Погибла женщина

2658 просмотров
Пятница, 18 августа 2017, 19:22

Автомобиль известного львовского бизнесмена Петра Дыминского стал участником ДТП, в котором погибла молодая женщина.

Как сообщает ZAXID.NET, ДТП произошло на трассе М10 Львов-Краковец в селе Ямельня, Яворовского района около 15:10.

По предварительным выводам, автомобиль Opel, за рулем которого была 26-летняя жительница села Ямельня, возвращался или выезжал из села на трассу, когда в нее врезался Mercedes S 65 AMG. Молодая женщина погибла на месте ДТП, эту информацию подтвердили в полиции.

На месте аварии оказался владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петр Дыминский. Известно, что он часто лично руководит Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР, который стал участником ДТП. Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Mercedes с госномером АС0277ВР, за рулем которого часто видят Петра Дыминского. ZAXID.NET
Mercedes с госномером АС0277ВР, за рулем которого часто видят Петра Дыминского. ZAXID.NET

Как сообщили ZAXID.NET очевидцы ДТП, Петр Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, в то же время охранник бизнесмена утверждает, что именно он был за рулем Mercedes S 65 AMG.

"Установить личную причастность Дыминского к ДТП можно было бы просмотрев записи видеокамер, расположенных на выезде из Львова, а также опросив непосредственных свидетелей ДТП", - отмечает издание.

Внедорожник охраны (ВС0222СК), который всегда сопровождает Mercedes Петра Дыминского. ZAXID.NET
Внедорожник охраны (ВС0222СК), который всегда сопровождает Mercedes Петра Дыминского. ZAXID.NET

Журналисты отметили, что кортеж Петра Дыминского ежедневно ездит по этой дороге из центра Львова, где рядом с Львовским облсоветом расположен офис бизнесмена, в его резиденцию на территории Яворивского полигона.

В 18:00 львовская полиция распространила официальное сообщение о ДТП, из которого следует, что за рулем Mercedes S 65 AMG был 43-летний львовянин. Очевидно, речь идет об охраннике Дыминского, который заявил, что именно он находился за рулем в момент столкновения. Петру Дыминскому 62 года.

Темы: Львов
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Налоговика Львовской области задержали на взятке в 100 тысяч 16 августа 2017, 13:31
Итальянская авиакомпания откроет из Львова 6 рейсов 14 августа 2017, 19:20
Во львовской психбольнице пациент взял в заложники 76 человек, есть пострадавшие 5 августа 2017, 11:12
powered by lun.ua
Главные новости
В результате нападения в финском Турку погибли двое человек, восемь – ранены
Автомобиль владельца ФК "Карпаты" попал в ДТП. Погибла женщина
Путин и Медведев приехали в оккупированный Севастополь
СБУ выясняет ситуацию с украинскими школьниками в РФ
Все новости
культура

Культурные центры Праги, о которых вы возможно не знали

инцидент

Женщину из Нигерии не пустили в Украину к сыну