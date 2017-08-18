Авто власника ФК "Карпати" потрапило у ДТП. Загинула жінка

Автомобіль відомого львівського бізнесмена Петра Димінського став учасником ДТП, у якій загинула молода жінка.

Як повідомляє ZAXID.NET, ДТП трапилася на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

За попередніми висновками, автомобіль Opel, за кермом якого була 26-річна мешканка села Ямельня, повертав чи виїжджав з села на трасу, коли в неї врізався Mercedes S 65 AMG. Молода жінка загинула на місці ДТП, цю інформацію підтвердили у поліції.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Mercedes з держномером АС0277ВР, за кермом якого часто бачать Петра Димінського. ZAXID.NET

Як повідомили ZAXID.NET очевидці ДТП, Петро Димінський закрився у позашляховику охорони, натомість охоронець бізнесмена стверджує, що саме він був за кермом Mercedes S 65 AMG.

"Встановити особисту причетність Димінського до ДТП можна було б переглянувши записи відеокамер, розташованих на виїзді зі Львова, а також опитавши безпосередніх свідків ДТП", - зазначає видання.

Позашляховик охорони (ВС0222СК), який завжди супроводжує Mercedes Петра Димінського. ZAXID.NET

Журналісти зауважили, що кортеж Петра Димінського щодня їздить цією дорогою з центру Львова, де поруч з Львівською облрадою розташований офіс бізнесмена, до його резиденції на території Яворівського полігону.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомленняпро ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.