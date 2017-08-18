Авто власника ФК "Карпати" потрапило у ДТП. Загинула жінка

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 19:22

Автомобіль відомого львівського бізнесмена Петра Димінського став учасником ДТП, у якій загинула молода жінка.

Як повідомляє ZAXID.NET, ДТП трапилася на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

За попередніми висновками, автомобіль Opel, за кермом якого була 26-річна мешканка села Ямельня, повертав чи виїжджав з села на трасу, коли в неї врізався Mercedes S 65 AMG. Молода жінка загинула на місці ДТП, цю інформацію підтвердили у поліції.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Mercedes з держномером АС0277ВР, за кермом якого часто бачать Петра Димінського. ZAXID.NET
Mercedes з держномером АС0277ВР, за кермом якого часто бачать Петра Димінського. ZAXID.NET

Як повідомили ZAXID.NET очевидці ДТП, Петро Димінський закрився у позашляховику охорони, натомість охоронець бізнесмена стверджує, що саме він був за кермом Mercedes S 65 AMG.

"Встановити особисту причетність Димінського до ДТП можна було б переглянувши записи відеокамер, розташованих на виїзді зі Львова, а також опитавши безпосередніх свідків ДТП", - зазначає видання.

Позашляховик охорони (ВС0222СК), який завжди супроводжує Mercedes Петра Димінського. ZAXID.NET
Позашляховик охорони (ВС0222СК), який завжди супроводжує Mercedes Петра Димінського. ZAXID.NET

Журналісти зауважили, що кортеж Петра Димінського щодня їздить цією дорогою з центру Львова, де поруч з Львівською облрадою розташований офіс бізнесмена, до його резиденції на території Яворівського полігону.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомленняпро ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Теми: Львів
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