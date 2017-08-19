Тука: вывоз угля с ОРДЛО в РФ – повод для исков

Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука считает, что в случае наличия доказательств вывоза угля с месторождений на территории ОРДЛО в Россию это может стать поводом для подачи исков в международные суды.

"Если такие события происходят, то это противоречит международным нормам. Есть у нас возможность получить фотоснимки и с высоким разрешением, в том числе фото пересечения госграницы, и если такие факты будут зафиксированы, то это как минимум повод для подачи исков. ... Фактов у нас нет, есть только заявления в прессе", - сказал он журналистам в субботу в Киеве.

По его словам, каждое месторождение, в частности угольное, имеет определенную специфику.

"Невозможно выдать уголь, добытый на Донбассе, за добытый, например, в Кемерово", - добавил Тука.

Он также уточнил, что любые внешнеэкономические операции по всем международным нормам должны совершаться при наличии определенных разрешительных документов.

"Соответственно, если у товара нет документа, то речь идет о контрабанде. А если речь идет об угле, который добыли на временно неподконтрольной Украине территории, то это фактически может идти речь о военных преступлениях, которые будут свидетельствовать о расхищении недр Украины", - разъяснил замминистра.

Тука отметил, что такими фактами должны заниматься правоохранительные органы.

Как сообщалось, 17 августа Тука заявил, что Украина может в судах доказать, что РФ через фирмы-прокладки продает в Европу угля с оккупированных территорий Донбасса.

Интерфакс-Украина