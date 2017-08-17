Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тука считает возможным доказать, что РФ продает Европе донбасский уголь

Четверг, 17 августа 2017, 12:01

Украина может в судах доказать, что РФ через фирмы-прокладки продает в Европу угля с оккупированных территорий Донбасса.

Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука.

"Например, слябы, которые производит Алчевский меткомбинат, имеют свою уникальную плавку. И нельзя алчевские слябы выдать за другие. Так же и с углем, каждое месторождение имеет свои определенные отличия по химическому составу", - заявил Тука.

При этом он добавил, что угольный Донбасский бассейн расположен на границе двух государств, и некоторые шахты, расположенные в Ростовской области, фактически имеют аналогичный химический состав.

"Пока не могу сказать уверенно, надо смотреть по каким документам этот уголь затем реализуется. Если, например, этот уголь реализуется по документам Кузнецкого угольного бассейна, то это очень легко можно будет исследовать. Если выдавать по шахтах в Ростове - это уже будет сложнее, но я не думаю, что это невозможно", - отметил Тука.

Как известно, по данным РЖД, за период с 1 по 20 марта 2017 года российско-украинскую границу пересекло более 3,4 тысячи полувагонов с углем.

Таким образом, ежесуточно Россия ворует более 10 тысяч тонн украинского угля

В феврале 2016 года "Украинская правда" писала, что под видом угля из ЮАР люди, приближенные к Виктору Медведчука, продают Украины антрацит с оккупированного Донбасса

читайте также Операция "Легализация". Как Медведчук и Ко "впаривают" уголь Украины и Уголь не пахнет. Как российский бизнес продает энергоресурсы из зоны АТО.

Темы: Донбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
Донбасс
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Последние новости
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
20:51
фотоВстреча Украина – НАТО в Брюсселе прошла без участия Залужного
20:41
Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные БТР, в правительстве объяснили почему
20:38
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА с юга
20:25
Две партии коалиции Германии выступили против инициативы оппозиции о Taurus для Украины
20:13
"Не буду с человеком, который изменил моей стране": Соня Морозюк разорвала помолвку с Гринкевичем
20:10
Россияне атакуют на большинстве направлений, пытаются прорвать оборону ВСУ
19:53
Следствие установило, что британского волонтера на Донбассе могли убить "вагнеровцы"
Все новости...
Реклама: