В Донецке взорвался грузовик с контрабандным оружием - штаб
В Донецке в результате самовозгорания взорвался грузовой автомобиль с незарегистрированным оружием и боеприпасами.
Об этом 19 августа сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"На территориях Донбасса, временно неподконтрольных украинской власти, боевики все чаще занимаются контрабандой неучтенного оружия. В ходе проверки российскими кураторами 11 отдельного мотострелкового полка, находящегося в Донецке, в результате самовозгорания взорвался грузовой автомобиль", - сообщили в штабе.
Согласно сообщению, в грузовике находилось незарегистрированное оружие и боеприпасы.
"Чтобы избежать ответственности, командованию 1 армейского корпуса ВС РФ доложили о применении силами АТО подрывных зарядов с использованием беспилотного летательного аппарата", - отметили в штабе.
Украинская правда
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