У Донецьку вибухнула вантажівка з контрабандною зброєю - штаб

У Донецьку внаслідок самозаймання вибухнув вантажний автомобіль з незареєстрованою зброєю та боєприпасами.

Про це 19 серпня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"На територіях Донбасу, тимчасово не підконтрольних українській владі, бойовики все частіше займаються контрабандою необлікованої зброї. В ході перевірки російськими кураторами 11 окремого мотострілецького полку, який перебуває у Донецьку, внаслідок самозаймання вибухнув вантажний автомобіль", - повідомили у штабі.

Згідно з повідомленням, у вантажівці була незареєстрована зброя та боєприпаси.

"Щоб уникнути відповідальності, командуванню 1 армійського корпусу ЗС РФ доповіли про застосування силами АТО підривних зарядів з використанням безпілотного літального апарату", - зазначили у штабі.

Українська правда