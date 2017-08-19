В Индии поезд сошел с рельсов: 23 погибших, более 60 ранены
В результате железнодорожной аварии в индийском штате Уттар-Прадеш 23 человека погибли, 64 получили ранения.
Данные о количестве жертв обнародовало агентство AFP вечером 19 августа.
Авария произошла в 100 километрах к северо-востоку от Нью-Дели, пишет DW.
С рельсов сошли 5 вагонов поезда, которые теперь поднимают кранами. Спасатели используют газовые резаки, чтобы добраться до пострадавших в вагонах.
По данным полиции, спасательные службы эвакуируют людей и доставляют их в ближайшие больницы.
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