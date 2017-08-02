Reuters привел данные о погибших россиянах в Сирии за 2017 год

В Сирии за 2017 погибли по меньшей мере 40 российских военнослужащих и частных подрядчиков, несмотря на официальные заявления России о десяти погибших.

Об этом сообщает агентство Reuters, передает Европейская правда.

По данным Министерства обороны России, десять российских военнослужащих погибли в этом году в Сирии.

Однако агентство Reuters считает, что принимая во внимание сообщения от семей и друзей погибших россиян и данные от местных чиновников, фактическое количество погибших среди российских солдат и частных подрядчиков составляет не менее 40 человек.

Большинство смертей, о которых сообщает агентство Reuters, были подтверждены более чем одним человеком, включая тех, кто знал погибших, или местными чиновниками.

В девяти случаях Reuters получил подтверждение смертей, о которых сообщалось в местных СМИ или социальных медиа, от другого источника.

Сообщается, что данные могут быть занижены, поскольку командиры призывают семьи погибших молчать. Об этом рассказали на условиях анонимности родственники и друзья нескольких погибших в Сирии россиян.

По данным Reuters, среди 40 погибших: 21 человек - это частные подрядчики, 17 человек - солдаты. Статус двух других людей непонятен.