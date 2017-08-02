Оккупанты обыскали и похитили крымского татарина

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Среда, 2 августа 2017, 11:55

В среду утром полиция оккупированного Крыма пришла с обыском в дом крымского татарина Куркчи Мамета, после чего его силой увезли в отделение.

Об этом сообщил в Facebook замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

"Сегодня в шесть утра состоялся обыск в доме крымского татарина Куркчи Мамета в с. Учь-Къую (Восточное) Советского района Крыма. На данный момент сотрудники местной полиции доставили его в РОВД", - написал он.

По словам Джеляла, как удалось выяснить, Мамета задержали на 48 часов, о чем сообщил "некий симферопольский майор".

"На вопросы о причине задержания он ответил, что есть некие доказательства его причастности к некоему правонарушению. Родным увидеться не дали и разрешили до пяти часов принести ему вещи", - добавил он.

Украинская правда

Темы: Крым крымские татары права человека
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